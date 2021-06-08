Afyonkarahisar'da muhteşem bir baraj
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Afyonkarahisar'da muhteşem bir baraj

Afyonkarahisar'da muhteşem bir baraj
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaklaşık 600 milyon TL'ye 2,5 yılda yapılan ve dün ilk sulama suyu bölge çiftçilerine verilen 15 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Çay Barajı'nın ekonomiye yıllık yaklaşık 40 milyon TL'lik ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaklaşık 600 milyon TL'ye 2,5 yılda yapılan ve dün ilk sulama suyu bölge çiftçilerine verilen 15 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Çay Barajı'nın ekonomiye yıllık yaklaşık 40 milyon TL'lik ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan baraj 105 metre yüksekliğe sahip. Barajda geçtiğimiz aylardan itibaren su tutma işlemi başlarken şuanda kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'nın dolduğu öğrenildi. Yapımına 2018 yılında başlanan baraj 500 gün gibi kısa bir sürede bitirildi. Barajdan, sulama için 7 milyon metreküp, Çay ilçesi içme suyu ihtiyacı için 3 ve Bolvadin ilçesi içme suyu ihtiyacı içinse 5 milyon metreküp su kullandırılması planlanıyor. Barajdan sağlanacak su ile yaklaşık 20 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, barajdan ilk sulama suyu ise dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından verilirken, devasa boyuttaki barajın drone ile havadan çekilen görüntüleri de çiftçilerin geleceğe umutla bakmasının resmi oldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da muhteşem bir baraj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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