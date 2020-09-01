Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı
01.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:34

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alaattin Altın idaresindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde A.B (17) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.B ağır yaralandı.

Motosiklet sürücüsü A.B'nin motosikletini kazadan çok kısa süre önce aldığı bildirildi.

Otomobil sürücüsü Alaattin Altın'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Beren Saat Demet Şener Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Sinan Gümüş Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Silah Eylül Adana
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 22:34:12. #1.15#
title