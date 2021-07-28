Afyonkarahisar'da motosiklet gasp ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da motosiklet gasp ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da motosiklet gasp ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da seyir halindeki motosikleti bıçak tehdidiyle gasp ettikleri öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki motosikleti bıçak tehdidiyle gasp ettikleri öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi Çevre yolundaki Nizamiye Kavşağında motosikletleriyle seyir halinde olan Mert Hasbi B. ile kardeşi Orhan B'nin otomobille önleri kesildi.

Araçtan inen F.Ö, bıçak çekerek motosikleti gasp etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin plakasından sürücüsünü tespit etti.

Ekipler, gasp edilen motosikletle birlikte kısa sürede S.K. ile F.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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