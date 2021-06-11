Afyonkarahisar'da Motokros şöleni bugün başlıyor

Avrupa 65&85 (Gençler), BMU Avrupa ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonaları 11-13 Haziran tarihlerinde Afyonkarahisar'da başlıyor

Dünyanın en önemli pistlerinden birine sahip olan Afyonkarahisar, bu hafta sonu genç yarışçıların mücadele ettiği Avrupa 65 & 85 cc Motokros Şampiyonası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak yarışmaya Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve KKTC'den 120 sporcunun katılıyor.

4-5 Eylül'de Afyonkarahisar'da yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP of Turkey) öncesinde bu haftasonu 3 önemli yarışta Türkiye'den Şakir Şenkalaycı, Efe Okur, Mustafa Çetinbaşta olmak üzere 75'e yakın yarışçı start alacak.

ÜÇ FARKLI ŞAMPİYONA BİR ARADA

Teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı yarışlar, Afyon Motor Sporları Merkezi Motokros Parkurunda Covid-19 önlemleri alınarak yapılacak. Anadolu Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde düzenlenecek şampiyonada, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en becerikli ve en korkusuz pilotları start demirine sıralanacak. Genç sporcuların mücadele ettiği Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı, BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışında sporcular ödül kürsüsüne çıkmak için ter dökecek.

9 FARKLI SINIFTA KUPA MÜCADELESİ

Şampiyonaya, Türkiye'nin tanınmış birçok motokrosçusunun yanı sıra yurtdışından da güçlü ve iddialı yarışçılar katılacak. 9 farklı kategori; MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc ve 85 cc'de düzenlenecek Şampiyona, 12 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralamalarla başlayacak. Aynı gün MX ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları yapılacak. Yarışçılar, 13 Haziran Pazar günü ise iki etap halinde start demirine sıralanacak.

GENÇ SPORCULAR İÇİN TECRÜBE OLACAK

Seyir zevki ve yaşattığı heyecanla motor sporlarının en gözde etkinliklerinden olan şampiyona hakkında Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Hafta sonu Afyonkarahisar Motokros Pisti'nde Avrupa ve özellikle Balkan ülkelerinin genç yarışçılarını ağırlayacağız. Dünya Şampiyonası ile birlikte ülkemize olan ilgili artmaya başladı. Afyonkarahisar pisti en merak edilen pistler arasında. Avrupa'nın yetenekli genç yarışçılarının yer aldığı Balkan Şampiyonası bizim sporcularımız için tecrübe olacak." dedi.

Kaynak: Bültenler