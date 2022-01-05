Afyonkarahisar'da minik bebek ölümden döndü - Haberler
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Afyonkarahisar'da minik bebek ölümden döndü

Afyonkarahisar'da minik bebek ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da boğazına kaçan cisim sonrası nefes darlığı yaşayan bebek kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınarak, boğazındaki cisim çıkarıldı.

Afyonkarahisar'da boğazına kaçan cisim sonrası nefes darlığı yaşayan bebek kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınarak, boğazındaki cisim çıkarıldı. Ölümden dönen bebeğin ailesi de rahat bir nefes aldı.

Olay, Afyonkarahisar Kent Merkezi Mecidiye Mahallesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2021 doğumlu N.S.A'nın boğazına henüz ne olduğu öğrenilemeyen bir cisim takıldı. Nefes darlığı yaşamaya başlayan bebeğin ailesi 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler bebeğe ilk müdahaleyi yaprak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevkini sağladı. Hastanede doktorların müdahalesi ile bebeğin boğazına kaçan cisim sorunsuz bir şekilde çıkarıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. - AFYONKARAHİSAR

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