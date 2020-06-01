Afyonkarahisar'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
01.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:02
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 SG 180 plakalı minibüs ile Ferhat Abay'ın (25) kullandığı 06 AB 5012 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı.
Otomobildeki Aysel Abay, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Nisanur Abay ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA