Afyonkarahisar'da Minibüs Otomobile Çarptı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun Öztürk idaresindeki 34 PCU 80 plakalı minibüs, Dinar-Sandıklı karayolunun 10. kilometresinde Evren Orhan'ın kullandığı 07 YOD 85 plakalı otomobile çarparak refüje devrildi.
Kazada yaralanan ve kimliği henüz tespit edilemeyen 4 kişi Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Harun Öztürk'ün, kiraladığı minibüsle Bodrum'dan Van'a işçi taşıdığı öğrenildi.