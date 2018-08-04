Afyonkarahisar'da Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı
Afyonkarahisar'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Medine Kardeş idaresindeki 03 BP 551 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 17. kilometresinde aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada minibüste bulunan Halime Dudu Çokşan olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Kardeş ile araçtaki Sudenaz Kardeş, Aynur, Tuğba ile Cemile Çokşan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemile Çokşan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.