Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 9 yaralı - Haberler
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Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 9 yaralıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 9 yaralı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 9 yaralı

Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 9 yaralı

Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri

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