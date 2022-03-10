Afyonkarahisar'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'nde eski mezarlıkta define arayan kişilerin kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerinde polis ekiplerini gören şüpheliler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri önce M.G'yi, bir süre sonra ise metruk bir binadaki M.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde yanlarında H.B. ile M.A.D'nin olduğunu bildirdi.

H.B. ile M.A. da İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Define, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title