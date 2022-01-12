Afyonkarahisar'da "Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu" açıldı

Afyonkarahisar'da "Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu" açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasından imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu" açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mevlüt Çınar, OSB yetkilileri ve okul müdürleri katıldı.

Protokol kapsamında, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu'nun" iş ve işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirildiği öğrenildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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