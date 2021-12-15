Afyonkarahisar'da mermer ocağından kablo çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da mermer ocağından kablo çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da mermer ocağından kablo çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir mermer ocağından kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir mermer ocağından kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İcikli köyündeki bir mermer ocağındaki kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 araçtan birini Çay ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde yaptığı trafik kazasında diğerini ise Denizli'de yakaladı.

Kaza yapan araçtan 72 metre bakır kablo bulundu. Kazada yaralanan sürücü V.G, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Denizli'deki araçta yapılan aramada ise demir kesme makinesi ele geçirildi. Araçtaki B.A. ile A.Ö gözaltına alınarak Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Soruşturma kapsamında hırsızlık olayına gözcülük yaptıkları iddiasıyla R.G. ile Y.K'da mermer ocağında gözaltına alındı.

Y.K. ile A.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki İşlemleri tamamlanan V.G, R.G. ile B.A, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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