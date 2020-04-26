Afyonkarahisar'da merdivenden düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde merdivenden düşen 12 yaşındaki otizmli çocuk yaşamını yitirdi.
26.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:46
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde merdivenden düşen 12 yaşındaki otizmli çocuk yaşamını yitirdi.
Menteş köyünde yaşayan Kevser Karakaya, merdivenlerden inerken düştü.
Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: AA