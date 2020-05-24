Afyonkarahisar'da Mayıs ayında kar sürprizi
Afyonkarahisar'da Mayıs ayında kar sürprizi Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.
24.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:34
Afyonkarahisar'da Mayıs ayında kar sürprizi
AFYONKARAHİSAR - Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü yüksek kesimlerinde bulunan Kumalar Dağı ve etrafı beyaza büründü. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı.
Kaynak: İHA