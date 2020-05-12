Afyonkarahisar'da maskesiz sokağa çıkmak yasak Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar gereği kent genelinde maskesiz sokağa çıkmaya izin verilmeyeceği bildirildi.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar gereği kent genelinde maskesiz sokağa çıkmaya izin verilmeyeceği bildirildi.

Afyonkarahisar genelinde tüm vatandaşların sosyal iletişim halinde bulundukları alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, işyerlerine İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 11 Mayıs 2020 tarih ve 19 nolu kararı gereğince maskesiz çıkmalarına ve bulunmalarına izin verilmeyeceği açıklandı. İl Hıfzıssıhha kararına göre ayrıca kent oto pazarının da maske kullanmak şartıyla açılmasına karar verildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA