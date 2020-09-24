Afyonkarahisar'da maske takmayan 2 bin 269 kişiye 3 milyon 497 bin 739 lira ceza

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgın sürecinde yapılan denetimlerde, maske takmayan 2 bin 269 kişiye 3 milyon 497 bin 739 lira ceza kesildi.