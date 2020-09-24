Afyonkarahisar'da maske takmayan 2 bin 269 kişiye 3 milyon 497 bin 739 lira ceza
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Afyonkarahisar'da maske takmayan 2 bin 269 kişiye 3 milyon 497 bin 739 lira ceza

24.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:53
Afyonkarahisar'da maske takmayan 2 bin 269 kişiye 3 milyon 497 bin 739 lira ceza

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgın sürecinde yapılan denetimlerde, maske takmayan 2 bin 269 kişiye 3 milyon 497 bin 739 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgın sürecinde yapılan denetimlerde, maske takmayan 2 bin 269 kişiye 3 milyon 497 bin 739 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasının engellemek amacıyla Kovid-19 denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Jandarma ekiplerince bin 456 iş yerinin denetlendiği ve tedbirlere uymayan 63 iş yeri, 71 minibüs ve ticari taksiye idari işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, iş yeri denetimlerinde 347 kişiye de maske takmamaktan 311 bin 792 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, salgın sürecinde il genelindeki denetimlerde ise 2 bin 269 kişiye, toplam 3 milyon 497 bin 739 lira ceza kesildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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