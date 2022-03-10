Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı - Haberler

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Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı

Afyonkarahisar'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısının yapılan kar yağışı sabah saatlerinde başlarken kent yeniden beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısının yapılan kar yağışı sabah saatlerinde başlarken kent yeniden beyaza büründü.

Kentte, hafta başında meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı bugün sabah saatlerinde başladı. Mart ayının oldukça soğuk geçtiği Afyonkarahisar'da vatandaşlar karlı bir güne uyandı. Yağışın 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesi tahmin edilirken, sıcaklıklarında mevsim normallerinin altında seyredeceği ve hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor. Yağışın hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiği kentte 13 Mart Pazar günü ise hava sıcaklığının eksi 14 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı

Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı

Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Karahisar, Mart, kar, Yerel, Haberler

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