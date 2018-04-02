Afyonkarahisar'da Mart Ayı İhracatı Yüzde 54,6 Arttı

Afyonkarahisar'da mart ayındaki ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,6 artarak 37 milyon 394 bin dolar oldu.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, 2018'in ilk 3 ayında ihracatın yüzde 22,2 artışla 86 milyon 179 bin dolar olduğu belirtilerek, 2018 yılı Mart ayında 73 ülke 3 Serbest Bölgeye ihracat yapılırken, geçen sene aynı ayda 76 ülke 2 Serbest Bölgeye ihracat gerçekleştirildiği ifade edildi.

Mart ayında ülkeler sırlamasında birinci olan Hindistan'a yapılan ihracatta büyük bir oranda artış gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu artış ile Hindistan'a 9 milyon 764 bin dolar ihracat yapıldı. İkinci sırada yer alan Irak'a Afyonkarahisar'dan yapılan ihracat yüzde 36 artarak 9 milyon 142 bin dolar oldu. Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 4,9 oranında gerileyen ihracat 3 milyon 998 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında artış gözlemlendi. Yüzde 6,4 oranında artan mermer ihracatı 15 milyon 80 bin dolar oldu. Büyük bir bölümü haşhaş olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 5 bin 485 oranında büyük bir artış yaşanarak 9 milyon 879 bin dolara yükseldi. 9 milyon 172 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise yüzde 28,8 oranında yükseliş gerçekleşti. Bu sektör, mart ayında sektörel sıralamada 3'üncü sırada yer aldı."

Afyonkarahisar, en çok ihracat yapan iller sıralamasında geçen seneye göre dört basamak yükselerek 27'nci oldu.

İstanbul, 6 milyar 692 milyon 671 bin dolar ile birinci sırada, Bursa 1 milyar 365 milyon 842 bin dolar ile ikinci sırada yer aldı.