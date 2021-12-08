Afyonkarahisar'da markete giren atmacayı AKUT ekibi yakaladı - Haberler
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Afyonkarahisar'da markete giren atmacayı AKUT ekibi yakaladı

Afyonkarahisar'da markete giren atmacayı AKUT ekibi yakaladı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir markete giren atmaca, AKUT ekibince fileli sepetle yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir markete giren atmaca, AKUT ekibince fileli sepetle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Harbiş Mahallesi'ndeki bir markete yırtıcı bir kuşun girdiğini gören çalışanlar, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile AKUT ekipleri, markete ulaştı.

Atmaca olduğu belirlenen kuş, fileli sepet yardımıyla yakalandı.

Doğa Koruma ekiplerince özel kafese alınan atmaca, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edildi.

Atmacanın, AKÜREM'deki kontrollerinin ardından en kısa sürede yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da markete giren atmacayı AKUT ekibi yakaladı

Afyonkarahisar'da markete giren atmacayı AKUT ekibi yakaladı

Afyonkarahisar'da markete giren atmacayı AKUT ekibi yakaladı

Afyonkarahisar'da markete giren atmacayı AKUT ekibi yakaladı

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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