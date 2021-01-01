Afyonkarahisar'da mantar ararken kaybolan yaşlı adam, tavuk çiftliğinde bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 59 yaşındaki vatandaş, 40 kilometre uzaklıktaki sığındığı tavuk çiftliğinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 59 yaşındaki vatandaş, 40 kilometre uzaklıktaki sığındığı tavuk çiftliğinde bulundu.

Arkadaşları ile piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na giden Hidayet İlhan (59), ormanlık alanda mantar aramaya başladı.

Bir süre sonra kaybolan İlhan'ı arayan ancak sonuç alamayan arkadaşları, Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin termal drone de kullanarak yaptığı aramalara rağmen İlhan'a ulaşılamadı.

Aradan geçen 7 saat sonra, bölgeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Denizli'nin Işıklı köyündeki bir tavuk çiftliğine yolunu kaybeden yaşlı bir vatandaşın sığındığı ihbarı geldi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, çiftliğe sığınan kişinin kayıp başvurusunda bulunulan Hidayet İlhan olduğu belirlendi.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen İlhan, köye gelen oğlu tarafından Sandıklı'ya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy