Afyonkarahisar'da "Mahalle bakkalından alışveriş yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması" projesi sürüyor
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Afyonkarahisar'da "Mahalle bakkalından alışveriş yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması" projesi sürüyor

03.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:10
Afyonkarahisar'da

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay tarafından iki hafta önce başlatılan "Mahalle bakkalından alışveriş yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması" projesi devam ediyor.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay tarafından iki hafta önce başlatılan "Mahalle bakkalından alışveriş yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması" projesi devam ediyor.

Uluçay, beraberinde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Başkan Yardımcısı Fatih Okyar, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan mahalle bakkallarından alışveriş yaptıktan sonra kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, projeyi başlattıkları günden bugüne kadar 10 mahallede çok sayıda aileye ulaştıklarını kaydetti.

İnşallah bu projenin Türkiye'ye de örnek olacağını belirten Uluçay, şöyle devam etti:

"Bakkallar projeden çok memnun kaldılar. İhtiyaç sahipleri de haliyle çok memnun. İnşallah projemiz hem Afyonkarahisar'a hem de Tüm Türkiye'ye örnek olur. İnşallah projemizi Afyonkarahisar'da farklı mahallelerde devam ettireceğiz. Kadın kolları, Gençlik kolları, Merkez ilçe başkanımıza, mahalle başkanlarımıza merkez ilçe teşkilatımıza, muhtarlarımıza çalışmalarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. En küçük bir hayrı olandan da Allah razı olsun."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de bu kampanyanın il bazında ilçeler bazında devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, projeyle birlikte yaklaşık 10 mahallede onlarca aileyle buluştuklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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