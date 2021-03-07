Afyonkarahisar'da "Love Erdoğan" görseli LED ekrana yansıtıldı
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Afyonkarahisar'da "Love Erdoğan" görseli LED ekrana yansıtıldı

07.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:36
Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekrana "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekrana "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden de tepki geldi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki LED ekranda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Çöl, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yükselişini kaldıramayanların hadlerini aşmakta sınır tanımadığını belirtti.

Türkiye'nin yükselişine çeşitli hilelerle "dur" demeye çalışanların 15 Temmuz'da ağızlarının payını aldığını ifade eden Çöl, şunları kaydetti:

"Bölge üzerinde hesap yapanların hesabını bozan Türkiye'ye saldırılar devam ediyor. Son olarak ABD'de Cumhurbaşkanımıza karşı başlatılan karalama kampanyası da bu kirli oyunların bir tezahürüdür. Ancak milletimiz her şeyin farkındadır, yükselişini hızlı bir şekilde sürdüren ülkemizin liderine sahip çıkmaktadır. Milletimiz, feraseti ve aklı selimiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki bu kutlu yürüyüşe devam edecektir."

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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