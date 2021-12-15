Afyonkarahisar'da "Lider Genç Kitap Kahve" projesi başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da "Lider Genç Kitap Kahve" projesi başladı

Afyonkarahisar'da
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da "Lider Genç Kitap Kahve" projesi kapsamında 81 ilden gelen 81 genç kentte buluştu.

Afyonkarahisar'da "Lider Genç Kitap Kahve" projesi kapsamında 81 ilden gelen 81 genç kentte buluştu.

Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Behlül Beşen, gençlere proje hakkında sunum yaptı.

Beşen, AA muhabirine, proje kapsamında 81 ilden 81 gencin Afyonkarahisar'da buluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin 100'üncü yılındaki gençlik politikalarının burada tartışılacağını dile getiren Beşen, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 5 gün sürecek programda, Türkiye'nin karar alıcı organlarının gençlik politikalarına etki etmeyi amaçlıyoruz. Projemize destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Programın sonunda da bir manifesto sunacağız. Bunu da ilgili gençlik kuruluşlarına yollayacağız."

Proje kapsamında, gençlere tematik eğitimler verilecek ardından 2023 çalıştayları düzenlenecek.

3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü

3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü

 Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title