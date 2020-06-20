Afyonkarahisar'da LGS'nin birinci oturumu başladı Öğrencilerin okula girişi Öğrencilere ateş ölçümü ve maske dağıtımı Okul dışında bekleyen velilerden görüntü Velilere sosyal mesafe uyarısı yapılması Sokağa çıkma kısıtlaması kent meydanı görüntü - AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında...

Öğrencilerin okula girişi

Öğrencilere ateş ölçümü ve maske dağıtımı

Okul dışında bekleyen velilerden görüntü

Velilere sosyal mesafe uyarısı yapılması

Sokağa çıkma kısıtlaması kent meydanı görüntü - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

İl genelinde 272 okulda 14 bin 443 öğrenci sınava girdi. Veliler ise çocuklarının sınava gireceği okul önlerine gelerek onları uğurladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul önünde bekleyen velilere sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA