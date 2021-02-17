Afyonkarahisar'da kuyumcuya 2 kilogram sahte altın sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da kuyumcuya 2 kilogram sahte altın sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

17.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:33
Afyonkarahisar'da kuyumcuya 2 kilogram sahte altın sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medyadan iletişim kurdukları kuyumcuya 500 bin liraya 2 kilogram sahte altın sattıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medyadan iletişim kurdukları kuyumcuya 500 bin liraya 2 kilogram sahte altın sattıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Yeşilyurt köyünde ikamet eden T.Ç, kendisini sosyal medyada sahte isimle tanıttığı Mardinli kuyumcu M.A'ya kargo ile lokum içerisinde boncuğa benzer 5 küçük altın taneciği gönderdi.

T.Ç, elinde bu altınlardan 2 kilogram daha olduğunu belirterek, M.A'yı köyüne davet etti.

Köye gelen M.A, T.Ç, ile yanındaki tanımadığı bir kişiden 500 bin lira karşılığında 2 kilogram altın taneciklerini satın alarak Mardin'e döndü.

M.A, altınların sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayınca 12 Şubat'ta Çay Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, sosyal medyada kendisini "Ferit" olarak tanıtan şüphelinin T.Ç, yanındaki kişinin de Z.Ç. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Yeşilyurt köyündeki şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 23 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.Ç. ile Z.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Kadir Topbaş Osman Kavala Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da kuyumcuya 2 kilogram sahte altın sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:57:46. #1.16#
title