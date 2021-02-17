Afyonkarahisar'da kuyumcuya 2 kilogram sahte altın sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medyadan iletişim kurdukları kuyumcuya 500 bin liraya 2 kilogram sahte altın sattıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Yeşilyurt köyünde ikamet eden T.Ç, kendisini sosyal medyada sahte isimle tanıttığı Mardinli kuyumcu M.A'ya kargo ile lokum içerisinde boncuğa benzer 5 küçük altın taneciği gönderdi.

T.Ç, elinde bu altınlardan 2 kilogram daha olduğunu belirterek, M.A'yı köyüne davet etti.

Köye gelen M.A, T.Ç, ile yanındaki tanımadığı bir kişiden 500 bin lira karşılığında 2 kilogram altın taneciklerini satın alarak Mardin'e döndü.

M.A, altınların sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayınca 12 Şubat'ta Çay Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, sosyal medyada kendisini "Ferit" olarak tanıtan şüphelinin T.Ç, yanındaki kişinin de Z.Ç. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Yeşilyurt köyündeki şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 23 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.Ç. ile Z.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz