Afyonkarahisar'da kürekli saldırıda yaralanan polis, olayı anlattı Afyonkarahisar'da hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştığı, akli dengesi yerinde olmayan O.P'nin kürekli saldırısı sonucu yaralanan Kocatepe Polis Merkezi Karakol Amiri Komiser Seydi Emirhan (38), olay günü yaşadıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'da hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştığı, akli dengesi yerinde olmayan O.P'nin kürekli saldırısı sonucu yaralanan Kocatepe Polis Merkezi Karakol Amiri Komiser Seydi Emirhan (38), olay günü yaşadıklarını anlattı.

Pansuman için geldiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Emirhan, Ramazan Bayramı'nın ilk günü üzücü bir olay yaşadığını söyledi.

Akli dengesi yerinde olmayan O.P. adlı kişinin, ailesinin hastaneye götürülmesi yönünde bir istekte bulunduğunu ifade eden Emirhan, şöyle konuştu:

"Ambulansın gelmesiyle bir ekip olay yerine intikal etti. Şahıs evin içerisinde saldırgan bir tutum sergileyince takviye kuvvet istendi. Ben de karakol amiri olarak ekibimin başına kendim gitmek istedim. Olay yerine gittiğim anda şahıs cadde üzerinde bulunuyordu. O kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu biliyorduk. Yani oradaki şahıs ne bir suçlu ne de bir şüpheli konumundaydı. O nedenle ben o şahısla belirli bir mesafeyi koruyarak diyalog kurmaya çalışarak sakinleştirmek istedim. Sahsın o esnada saldırgan bir tutumu da yoktu."

"Grup amirimin yapmış olduğu o hamle beni kurtardı"

Emirhan, bir anlık refleks ile O.P'nin elindeki kürekle kendisine saldırıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben o esnada silah kullanmak istemedim. Kullanmak istemememin sebebi de çok kısa bir süreydi ve silahı çekip ateş etmem bir anda olacaktı. Hedef gözetmeksizin ateş edebilirdim. Hedef alma imkanım yoktu. Bu nedenle ben de silahımı kullanmak yerine savunma pozisyonunda, ellerim yukarıda geri çekilmeyi tercih ettim. Küreğin sapının uzun olması ve bana doğu hareket etmesi dolayısıyla aramızdaki mesafe daraldı. Sonra elindeki küreği kafama doğru vurmaya çalıştı. Ben de o esnada küreği tutup yan tarafa doğru atmak istedim. O esnada savururken kulağımın arka kısmına küreğin keskin tarafı isabet etti. Bu sırada dengemi kaybederek yere düştüm. Yanımda bulunan grup amirim de şahsın üzerine hamle yapmış. Ben de düşmeyle birlikte dengemi kaybetmişim, fark edemedim ve şahıs yine benim üzerime geliyormuş. Grup amirimin yapmış olduğu o hamle beni kurtardı."

"Eğer silahımı kullansaydım olay belki de ölümcül bir noktaya gelebilirdi"

Emirhan, şahsın tekrar kendisine kürek salladığını, ayaklarıyla savuşturduğunu ve ayaklarında hafif sıyrık oluştuğunu anlattı.

Şüpheliyi "hasta" olarak bildikleri için sadece konuşma yolunu tercih ettiklerini vurgulayan Emirhan, "Şüpheli hasta olduğu için konuşma yolunu tercih etmiştim. Yapabileceğim en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Silahımı kullanıp ateş etmeyi düşünmedim. Eğer silahımı kullansaydım olay belki de ölümcül bir noktaya gelebilirdi. Bu da daha vahim bir olaya dönüşebilir ve olumsuz bir örnek olurdu." ifadelerini kullandı.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, cuma günü görevine başlamayı düşündüğünü dile getiren Emirhan, yaşanan bu üzücü olayda kendisini yalnız bırakmayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'e teşekkür etti.

Olay

Afyonkarahisar'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen O.P, 24 Mayıs'ta kürekle saldırdığı Kocatepe Polis Merkezi Karakol Amiri Komiser Seydi Emirhan ile bir sağlık ekibinin yaralanmasına neden olmuş, şüpheli olayın ardından gözaltına alınmıştı. Yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yaralanan Seydi Emirhan'ı evinde ziyaret etmişti.

Kaynak: AA