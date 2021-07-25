Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dönüşü sonrası başlayan trafik yoğunluğu sürüyor
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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dönüşü sonrası başlayan trafik yoğunluğu sürüyor

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dönüşü sonrası başlayan trafik yoğunluğu sürüyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren tatilcilerin, dönüşe geçmesi nedeniyle Afyonkarahisar'da oluşan araç yoğunluğu devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren tatilcilerin, dönüşe geçmesi nedeniyle Afyonkarahisar'da oluşan araç yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Ege ve Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Afyonkarahisar'ın çevre yollarında araç yoğunluğu oluşturdu.

Kontrollerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, ulaşımın aksamaması ve uzun araç kuyruğunun oluşmaması için Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Kütahya kara yollarının kesiştiği kavşaklarda mesailerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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