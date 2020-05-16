Afyonkarahisar'da kumar ve sosyal mesafe ihlalinden 23 kişiye para cezası
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Afyonkarahisar'da kumar ve sosyal mesafe ihlalinden 23 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip evde kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 23 kişiye, toplam 96 bin 950 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da kumar ve sosyal mesafe ihlalinden 23 kişiye para cezası
16.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:28

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip evde kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 23 kişiye, toplam 96 bin 950 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, son 3 günde kumar oynandığı yönünde gelen ihbarlar değerlendirilerek, 3 evde kontrol yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 23 kişiye, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranmak" suçlarından toplam 96 bin 950 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, aynı suçlardan Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar'da 71 kişiye 285 bin 425 lira para cezası uygulandığı ve 5 ev ile bir iş yerinin valilik kararıyla mühürlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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