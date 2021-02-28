Afyonkarahisar'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası

28.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:32
Afyonkarahisar'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 76 bin 740 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 76 bin 740 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akmescit Mahallesi Kadı Hamamı Caddesi'nde bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Evdeki kumar materyallerine el koyan ekipler, iki masa etrafında toplanan 15 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 76 bin 740 lira ceza verdi.

Ekipler, H.Ş, İ.T. ile S.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sibel Can Serdar Ortaç Sedat Kapurtu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 20:32:31. #1.16#
title