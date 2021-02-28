Afyonkarahisar'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 76 bin 740 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 76 bin 740 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akmescit Mahallesi Kadı Hamamı Caddesi'nde bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Evdeki kumar materyallerine el koyan ekipler, iki masa etrafında toplanan 15 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 76 bin 740 lira ceza verdi.

Ekipler, H.Ş, İ.T. ile S.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz