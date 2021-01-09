Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza
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Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza

09.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:50
Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye toplam 14 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye toplam 14 bin 700 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fakıpaşa Mahallesi Eski Sebze Pazarı Caddesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Baskında, 3 masada kumar oynadıkları görülen 12 kişiye toplam 14 bin 700 lira para cezası verildi.

Ev sahibi A.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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