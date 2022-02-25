Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza - Haberler
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Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza

Afyonkarahisar'da bir binanın terasında kumar oynayan 10 kişiye 18 bin 190 lira para cezası verildi.

Afyonkarahisar'da bir binanın terasında kumar oynayan 10 kişiye 18 bin 190 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın terasındaki odada kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 10 kişiye 18 bin 190 lira para cezası kesildi.

Adres sahibi A.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Karahisar, Asayiş, Güncel, Haberler

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