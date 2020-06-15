Afyonkarahisar'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
15.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:59

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Çelenk idaresindeki 03 AAV 823 plakalı motosiklet, Mahmut köyünün girişindeki kum yığınına çarptı.

Motosiklet sürücüsü Çelenk, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Köye giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı, girişinin de bu nedenle kum yığınıyla kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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