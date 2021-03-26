Afyonkarahisar'da, Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı
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Afyonkarahisar'da, Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da, Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı

Afyonkarahisar Genç İHH Başkanı Muhammed Özkul, Kudüs'teki hukuksuzlukların son bulması için uluslararası kurumları göreve davet etti.

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Afyonkarahisar Genç İHH Başkanı Muhammed Özkul, Kudüs'teki hukuksuzlukların son bulması için uluslararası kurumları göreve davet etti.

Özkul, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin davasının insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs'te çalınan hakların iadesi davası olduğunu belirtti.

Kudüs'ün 1948 yılından beri hukuksuz olarak İsrail'in işgali altında olduğunu aktaran Özkul, şunları kaydetti:

"İsrail ve ABD, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs, sahipsiz değildir. Kudüs, Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir. Kudüs için verilen mücadeleyi bu kentte yaşayan müslümanların omuzlarına yükleyerek bir çözüme ulaşılamayacağı artık anlaşılmıştır. Bu nedenle sivil inisiyatiflerin ve hukukçuların başını çektiği küresel bir mücadele yürütülmelidir."

Özkul, İsrail'in hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarını aktaran Özkul, "Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları ve adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz. Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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