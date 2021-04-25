Afyonkarahisar'da köyde ailece ürettikleri rulo çimleri amatör spor kulüplerine ve belediyelere satıyorlar
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Afyonkarahisar'da köyde ailece ürettikleri rulo çimleri amatör spor kulüplerine ve belediyelere satıyorlar

Afyonkarahisar'da köyde ailece ürettikleri rulo çimleri amatör spor kulüplerine ve belediyelere satıyorlar
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisarlı Mısırlıoğlu ailesinin 200 dekarlık arazilerinde ürettiği rulo çimler, hem belediyelerin peyzaj çalışmaları için hem de bazı amatör spor kulüplerinin stat zeminlerinde kullanılıyor.

Afyonkarahisarlı Mısırlıoğlu ailesinin 200 dekarlık arazilerinde ürettiği rulo çimler, hem belediyelerin peyzaj çalışmaları için hem de bazı amatör spor kulüplerinin stat zeminlerinde kullanılıyor.

Bolvadin ilçesine bağlı 154 nüfusa sahip Hamidiye köyünde yaşayan Mısırlıoğlu ailesi, uzun yıllar arazilerinde tahıl ürünleri, pancar, yonca ve mısır ekimi yaptı.

Aileden 43 yaşındaki Hakan Mısıroğlu, İstanbul, Edirne ve Bursa'da rulo çim üretimi yapan firmada işi öğrendikten sonra 2014 yılında köyüne dönerek arazilerinde denemeler yaptı.

Deneme ekimlerinde verim elde eden Mısırlıoğlu ailesi, diğer ürünlere göre daha çok kazanç elde ettikleri için 7 yıldır arazilerinde ürettikleri farklı çeşitlerde rulo çimleri Türkiye'nin pek çok şehrindeki belediyeler ile amatör spor kulüplerine pazarlıyor.

Girişimci Hakan Mısırlıoğlu, AA muhabirine, anne, baba, kardeşleri ve yeğeninin de desteğiyle, arazilerinde ekimi yaptıklarını 5 çeşit çim tohumunun hasadını 4 ila 8 ay arasında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl arazilerinde 200 bin metrekarelik rulo çim beklentisi içerisinde olduklarını dile getiren Mısırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Köyümüzdeki arazilerin çim üretimine çok uygun olduğunu tespit ettik ancak iklim olarak sıcak ve soğuğa dayanabilen çeşitleri üretiyoruz. Hali hazırda 5 farklı çim çeşidini yetiştirebiliyoruz. Seçeneğimiz çok yani. Dolayısıyla müşterilerimizin istek ve siparişlerini ön planda tutarak rulo çimlerimizi hazırlıyoruz. İstenilen metraja göre hazırladığımız rulo çimleri tırlar ve kamyonlarla Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz."

"Hedef Avrupa ve dünyadaki profesyonel futbol kulüplerine ihracat"

Hasat sürecinde olduklarını aktaran Mısırlıoğlu, "Bu işin işçiliği gerçekten ağır. Diğer tarım ürünlerinden çok farklı. Çok hassasiyet gerektiren bir iş ama kazancı güzel. Bizden giden bu rulo çimler, serildiği mekan ve statlarda 4 gün içerisinde köklenir ve yemyeşil durur." dedi.

Ürettikleri rulo çimleri başta Eskişehir, Kayseri ve Isparta'ya gönderdiklerini belirten Mısırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün bölgelerinden sipariş alıyoruz. Özellikle bazı park ile statlarda bu rulo çimler kullanılıyor. Bizim müşterilerimiz genellikle belediyeler ve amatör spor kulüpleri. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye, Avrupa ve dünyadaki profesyonel futbol kulüplerine de bu rulo çimlerimizi göndermek. Talep gelmesi halinde bunu karşılayabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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