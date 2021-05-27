Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da bir evin terasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye 70 bin 440 lira ceza verildi.

Afyonkarahisar'da bir evin terasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye 70 bin 440 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Olucak Mahallesi'ndeki bir evin teras katında kumar oynandığı bilgisi aldı.

Harekete geçen ekipler, ikamete yaptığı baskında terasta 16 kişiyi, kumar oynarken yakaladı. Adreste yapılan aramada ele geçirilen kumar malzemelerine el konuldu.

Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 70 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

İkamet sahibi M.Y'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz