Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir evin terasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye 70 bin 440 lira ceza verildi.

Afyonkarahisar'da bir evin terasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye 70 bin 440 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Olucak Mahallesi'ndeki bir evin teras katında kumar oynandığı bilgisi aldı.

Harekete geçen ekipler, ikamete yaptığı baskında terasta 16 kişiyi, kumar oynarken yakaladı. Adreste yapılan aramada ele geçirilen kumar malzemelerine el konuldu.

Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 70 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

İkamet sahibi M.Y'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 10:20:29. #1.14#

title