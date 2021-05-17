Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 11 kişiye para cezası
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Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 11 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 11 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 14 bin 696 lira ceza verildi.

Afyonkarahisar'da bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 14 bin 696 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığı bilgisi aldı.

Harekete geçen ekipler, adrese yaptığı baskında 11 kişinin bulunduğunu tespit etti.

İkamette, okey taşları, iskambil kağıtları ve bir noktada bulunan 380 lira paraya el konuldu.

Evdeki, 11 kişiye, 14 bin 696 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gibi suçlarından da tutanak tutulduğu bildirildi.

İkametin sorumlusu Ş.M'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan da adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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