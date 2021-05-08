Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 14 kişiye para cezası
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Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 14 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 14 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir kıraathanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye toplam 57 bin 460 lira ceza verildi.

Afyonkarahisar'da bir kıraathanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye toplam 57 bin 460 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi alındı.

Harekete geçen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdikleri kıraathanede 14 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Kıraathanedeki 14 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gibi suçlardan 57 bin 460 lira ceza uygulandı.

İş yeri sorumluları H.O, H.İ.T, A.Ş. ile Ö.D'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan da adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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