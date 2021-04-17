Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı

Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 12 bin 24 lira ceza verildi.