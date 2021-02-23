Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 16 bin lira ceza
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Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 16 bin lira ceza

23.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:44
Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 16 bin lira ceza

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir evde toplanarak kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir evde toplanarak kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fakıpaşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 12 kişi iki masa etrafında kumar oynarken yakalandı.

Evdeki kumar materyallerine el koyan polis ekibi, 12 kişiye 16 bin 32 lira idari para cezası kesti.

Polis ekibince, F.E. ile Ü.T. hakkında ise, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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