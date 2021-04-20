Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir ortaokuldaki yüz yüze eğitime ara verildi

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir orta okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim yapması kararı alındı.

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir orta okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim yapması kararı alındı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Bayraktepe Ortaokul'unun 8. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Okulda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Ayrıca, Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) sınavlarına hazırlanan öğrenciler ile Türkiye Şampiyonası, Milli Takım Seçmeleri ve Ön Eleme müsabakalarına katılacak lisanslı sporcular için kentteki bazı okullar ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonları ve tesislerin faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz