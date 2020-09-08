Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk otobüsleri ve minibüsler denetlendi
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Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk otobüsleri ve minibüsler denetlendi

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk otobüsleri ve minibüslerde denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk otobüsleri ve minibüsler denetlendi
08.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:39

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk otobüsleri ve minibüslerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı noktada kentteki şehir içi faaliyet gösteren halk otobüsleri ve minibüslere yönelik denetim için çalışma başlattı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Ekipler, minibüs ve otobüslere binerek sürücü ile yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaptı.

Minibüs sürücüleri de gazetecilere yaptıkları açıklamada, trafik ekiplerinin yaptıkları Kovid-19 denetimlerinden memnun olduklarını belirterek fazla yolcu almadıklarını, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ettiklerini dile getirdi.

Denetim sırasında bir minibüste ayakta 5 fazla yolcu alan sürücüye 108 lira para cezası kesildi.

Kent genelinde yapılan uygulamalarda ise 5 minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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