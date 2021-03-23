Afyonkarahisar'da Kovid-19 denetimi
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Afyonkarahisar'da Kovid-19 denetimi

23.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:10
Afyonkarahisar'da Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Afyonkarahisar'da denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Afyonkarahisar'da denetimler sürüyor.

İl Salgın Denetim Merkezi'ne (İSDEM) bağlı ekiplerin, her gün düzenli periyotlarla kent merkezindeki umuma açık alanlar başta olmak üzere AVM, otel, restoran, kafe, çay bahçeleri, market, pastane, berber ve güzellik merkezlerinde denetimleri aralıksız devam ediyor.

Erenler Mahallesi'nde de iş yerlerine yapılan denetimlerde ise ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kentte esnaf olan Özgür Aydın, AA muhabirine, yeni normalleşmeyle Kovid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde hizmet verdiklerini belirterek, "Salgında zor günler geçirdik. Ama devletimiz her zaman bizim yanımızdaydı. Bütün ihtiyaçlarımıza yardımcı olundu ve imkanlar sağlandı. İnşallah, ilerleyen süreçte daha iyiye doğru gideceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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