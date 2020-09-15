Afyonkarahisar'da korsan taşımacılık yapan iki sürücüye 5 bin 120 lira ceza kesildi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korsan taşımacılık yapan iki kamyonet sürücüsüne 5 bin 120 lira cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korsan taşımacılık yapan iki kamyonet sürücüsüne 5 bin 120 lira cezai işlem uygulandı. Jandarma ekiplerince iki köy yolundaki uygulama sırasında durdurulan iki kamyonetin korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Ekipler, kamyonetlerin arkasına tahtadan oturak yapıldığını ve köylerden ilçe merkezine yolcu taşındığını belirledi. Trafik ekipleri, sürücülere toplam 5 bin 120 lira ceza kesti. Kaynak: AA