Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 69 kişiye para cezası kesildi
Afyonkarahisar'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan 69 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.
30.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:34
Afyonkarahisar'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan 69 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 20-30 Mart tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde para cezaları uygulandığı belirtildi.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"54 kişiye piknik ve parkta sosyal mesafe kuralına uymadıkları için, 4 kişiye fazla yolcu taşımaktan, bir kişiye kapıdan satış yapmaktan, 10 kişiye umuma açık işyeri açmaktan ve işyerinde bulunmaktan olmak üzere toplam 69 kişiye cezai işlem uygulanmıştır."
Kaynak: AA