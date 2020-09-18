Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri
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Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde yapılacak güz dönemi stajları iptal edildi.

Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri
18.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:40

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde yapılacak güz dönemi stajları iptal edildi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı Vali Vekili Mehmet Boztepe Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi ve ders uygulaması yapacak öğrencilerin, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında bulaş riskini artırabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, sağlıkçı lise ve üniversite öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi süresince staj yapmamasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

Kaynak: AA

AA Editörü - Canan Tükelay
Canan Tükelay
AA Editörü
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