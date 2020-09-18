Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde yapılacak güz dönemi stajları iptal edildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde yapılacak güz dönemi stajları iptal edildi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı Vali Vekili Mehmet Boztepe Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi ve ders uygulaması yapacak öğrencilerin, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında bulaş riskini artırabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, sağlıkçı lise ve üniversite öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi süresince staj yapmamasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

Kaynak: AA