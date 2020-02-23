Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi

23.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:26

Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alındı.



Sabah saatlerinde İran uyruklu 3 yaşındaki Elya Ahmedi isimli çocuk, ailesi tarafından korona virüsü şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildi. Çocuk tedavi altına alınırken, hastanedeki bir servis diğer hastalara ve hastane personellerine kapatıldı. Çocuğun durumuyla ilgili Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Valiliğine de bilgi verilirken, gerekli tetkiklerin ardından çocukta korona virüsü olup olmadığı tespit edilecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA