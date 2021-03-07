Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
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Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı

07.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:31
Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı

Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.

Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre kentte vaka sayısı bu hafta yüz binde 47,64'e yükseldi

Afyonkarahisar'da yüz binde 38,44 olan vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 47,64'e yükseldi. Buna göre kentte yaklaşık 350'ye çıktı. Bu kişilerden 40'a yakının hastanede tedavi altında olduğu diğerlerinin ise evlerinde karantina sürecinde oldukları öğrenildi. Vaka sayısının geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 80 kişi birde artması ise tedirginliğe neden oldu. Vakalarda yaşanan artışta ise vatandaşlar yine vatandaşları suçladı. Vatandaşlar sokağa çıkan bir çok kişinin kurallara uymadıklarını özellikle maskelerini olması gibi takmadıklarını ve sosyal mesafeye uymadıklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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