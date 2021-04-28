Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı yaklaşık 3 bin oldu
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Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı yaklaşık 3 bin oldu

Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı yaklaşık 3 bin oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftalara göre adeta rekor kırarak yüz binde 417.1 seviyelerine çıktı.

Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftalara göre adeta rekor kırarak yüz binde 417.1 seviyelerine çıktı. Açıklanan verilerek göre ise kentteki korona virüs vaka sayısı yaklaşık 3 bin olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre kentte vaka sayısı bu hafta yüz binde 417.1 yükseldi. Afyonkarahisar'da önceki hafta yüz binde 359 olan vaka sayısı 17-23 Nisan tarihleri arasında 417.1' çıktı. Açıklanan verilerek göre kentte korona virüs vaka sayısı ise yaklaşık 3 bin oldu. Bu kişilerden durumlarının ciddi olanlarının ise hastanelerde tedavi gördükleri büyük çoğunluğunun ise evlerinde karantina altında oldukları öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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