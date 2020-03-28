Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimleri arttı
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Afyon, 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimleri arttı

Afyonkarahisar'da yürütülen Korona virüs tedbirleri kapsamında Sadıkbey mahallesinde 4 vatandaşın hastaneye kaldırılmasının ardından denetimler arttırıldı.

28.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:21
Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimleri arttı

Afyonkarahisar'da yürütülen Korona virüs tedbirleri kapsamında Sadıkbey mahallesinde 4 vatandaşın hastaneye kaldırılmasının ardından denetimler arttırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sadıkbey mahallesinde Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin Korona virüs kontrollerini sıklaştırması vatandaşları harekete geçirdi. Köyde karantina olduğu yönündeki söylentiler paniğe neden olurken, edinilen bilgilere göre; Afyonkarahisar'ın birçok mahalle ve köyünde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kontroller yapılırken, Sadıkbey mahallesinde yapılan kontrollerde 4 kişinin Korona virüs şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilmesinin ardından mahallede denetimler sıklaştırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat boyunca köye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken, köylülerinde sokağa çıkmamaları, herhangi bir şüphe durumunda ise yetkililerine bilgi verilmesi istenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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