AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
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AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da hasadı yapılan kornişon, çeşitli illerdeki turşu fabrikalarında işlenmesinin ardından yurt dışına da gönderiliyor.

Afyonkarahisar'da hasadı yapılan kornişon, çeşitli illerdeki turşu fabrikalarında işlenmesinin ardından yurt dışına da gönderiliyor.

Türkiye'nin turşuluk salatalık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Afyonkarahisar'da, ürünlerin toplanmasına devam ediliyor.

Yerleşim yerlerine konulan eleklerde sınıflandırılan kornişon, kilogramı 5 liraya kadar alıcı buluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, kentte 14 bin 600 dekarlık arazide kornişon üretildiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın 51 bin tonluk kornişon üretimiyle İzmir'den sonra Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını anlatan Acar, "Afyonkarahisar'da kornişon salatalık hasadı, mayıs ile eylül ayları arasında yapılıyor. İklim ile toprağımız da kornişon salatalık üretimine çok uygun. Çiftçilerimiz bu üründen gelirleri yüksek olduğu için Afyonkarahisar'daki ekim alanı her yıl artıyor. Bu hızla gidersek İzmir'i de geride bırakıp birinciliğe yükselebiliriz." dedi.

Acar, kornişonun Afyonkarahisar'ın yanı sıra genellikle Manisa ve Bursa'da işlendiğini vurgulayarak, "Bu salatalıkların büyük bir kısmı turşu oluyor. Bu turşuların da büyük oranı yurt içinde tüketilse de Çekya, Bulgaristan, Polonya ve Almanya'ya da ihraç ediliyor." diye konuştu.

"Turşular Türkiye'nin her yerinde beğenilerek tüketiliyor"

Beyyazı Belde Belediye Başkanı Asım Altıntaş da beldelerinde yaklaşık 16 bin dekar arazide turşuluk salatalık, lahana, kırmızı pancar, yeşil domates ve biber üretimi yapıldığını belirtti.

Kornişonun kurulan eleklerde 4 sınıfa ayrıldığını anlatan Altıntaş, "Sınıflandırılan salatalıklar, İzmir, Manisa, Bursa ve İstanbul'a gönderiliyor. Buralardaki tesislerde de salatalıklardan turşu yapılıyor. Bizim yörede üretilen salatalıklardan yapılan turşular Türkiye'nin her yerinde beğenilerek tüketiliyor. Hatta, yurt dışındaki bazı ülkelere de ihraç ediliyor." diye konuştu.

Üretici Eşref Aydoğan ise kornişonu iyi tarım uygulamasıyla yetiştirdiklerini, ilaçlama ve gübreleme işlemlerinin denetiminin sürekli yapıldığını ifade etti.

Aydoğan, "Kornişon sıcak havayı seviyor. Bu yıl havalar sıcak geçti. Bunun verime de yansıyacağını ümit ediyoruz" dedi.

AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi
AFYONKARAHİSAR - Kornişon verimi üreticileri sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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